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Представлен специальный Land Rover Defender 130: он будет спасать жизни

Уникальный экземпляр передали "Красному кресту"

Текст: Алиса Шашкова
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В 2024 году итальянский офис организации «Красный крест» отмечает свое 160-летие. Этот важный юбилей было решено отпраздновать в коллаборации с автопроизводителем Jaguar Land Rover, который подготовил специальный внедорожник Defender 130 Outbound. 

Единственный в своем роде автомобиль будет работать вместе со спасательными машинами, уже задействованными в сложных операциях (всевозможные стихийные бедствия), где ему предстоит продемонстрировать навыки езды по бездорожью, а также предоставить сотрудникам службы широкие возможности погрузки и буксировки. 

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Чтобы быть действительно готовым ко всему, специальный Defender 130 Outbound итальянского «Красного креста» был оснащен некоторыми полезными аксессуарами для чрезвычайных ситуаций.

В их числе: лебедка, фаркоп грузоподъемностью 3 тонны, а также дополнительная электрическая система на 230 В с инвертором и специальным зарядным устройством в сочетании с оборудованием для спасения на воде и аптечками первой помощи.

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Технически машина не изменилась, а это значит, что под ее капотом будет находиться стандартный 3-литровый турбированный бензиновый мотор, работающий по схеме «мягкого» гибрида.

Максимальная отдача силовой установки составит 395 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет задействован «автомат». 

Источник:it.motor1
Фото:Land Rover

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