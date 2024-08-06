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Известный автомеханик назвал стильный внедорожник премиум-класса с неисправностями, которые сыпятся отовсюду

Он британского производства

Текст: Алексей Шмидт
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Один из самых популярных автомобильных экспертов на YouTube Скотти Килмер, имеющий 55-летний опыт работы автомехаником, периодически делится со своими многочисленными подписчиками собственным мнением о многих моделях машин. 

На этот раз британец назвал внедорожник, который считает худшим в премиум-классе. По его мнению этот автомобиль обладает множеством проблем и не стоит покупки, когда владельцу требуется долговечность.

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Этим внедорожником оказался Range Rover Evoque 2013 года выпуска. Эксперт рассказал, что такая машина принадлежит одному из его клиентов. Она выглядит красиво, но страдает от многочисленных неисправностей с электрикой:

«Нет никаких сомнений в том, что это прекрасный автомобиль. Он очень удобен, в нем много места для ног и большой багажник. Но у моего клиента есть такой и в нем заменили коробку передач».

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Автомеханик рассказал, что недавно он подключил к этой машине сканер, который показал огромное количество неисправностей. Только в одном модуле управления трансмиссий нашлось целых 30 отказов. 

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Эксперт утверждает, что Range Rover Evoque обладает рядом проблем по электрике, которые до сих пор не решены автопроизводителем. Подключая диагностический сканер к таким машинам нужно быть готовыми к тому, что коды неисправностей будут сыпаться буквально отовсюду. 

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