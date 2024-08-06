Известный автомеханик назвал стильный внедорожник премиум-класса с неисправностями, которые сыпятся отовсюду

Один из самых популярных автомобильных экспертов на YouTube Скотти Килмер, имеющий 55-летний опыт работы автомехаником, периодически делится со своими многочисленными подписчиками собственным мнением о многих моделях машин.

На этот раз британец назвал внедорожник, который считает худшим в премиум-классе. По его мнению этот автомобиль обладает множеством проблем и не стоит покупки, когда владельцу требуется долговечность.

Этим внедорожником оказался Range Rover Evoque 2013 года выпуска. Эксперт рассказал, что такая машина принадлежит одному из его клиентов. Она выглядит красиво, но страдает от многочисленных неисправностей с электрикой:

«Нет никаких сомнений в том, что это прекрасный автомобиль. Он очень удобен, в нем много места для ног и большой багажник. Но у моего клиента есть такой и в нем заменили коробку передач». Интересное на Daily-Motor.Ru Актриса Николь Кидман считает, что Subaru лучше, чем Lamborghini

Автомеханик рассказал, что недавно он подключил к этой машине сканер, который показал огромное количество неисправностей. Только в одном модуле управления трансмиссий нашлось целых 30 отказов.

Эксперт утверждает, что Range Rover Evoque обладает рядом проблем по электрике, которые до сих пор не решены автопроизводителем. Подключая диагностический сканер к таким машинам нужно быть готовыми к тому, что коды неисправностей будут сыпаться буквально отовсюду.