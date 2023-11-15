В России появятся автомобили самого «качественного» китайского бренда

Китайский концерн Great Wall продолжает расширять свое присутствие на российском рынке. К уже представленным у нас маркам GMW, Haval и Tank недавно присоединился бренд Ora, а вскоре этот список расширится фирмой, которая, согласно оценке независимых аналитиков, выпускает самые качественные машины в «Поднебесной».

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в начале 2024 года в России стартуют продажи автомобилей компании Wey. Эта фирма была создана Great Wall в 2016 году и сейчас продает свои автомобили не только в «Поднебесной», но и в Европе.

Интересный момент, связанный с Wey, касается того, как ее позиционируют в самом КНР.

Согласно отчету, опубликованному аналитиками китайского офиса «J.D.Power» (VDS 2023), автомобили этой компании ломаются реже по сравнению со всеми другими «поднебесными» брендами.

Среднее количество технических проблем, связанных с машинами Wey, составляет 180 на 100 выпущенных автомобилей. Это на одну неисправность в среднем меньше, чем в случае с продукцией компании Lynk & Co, а также на 2 поломки лучше по сравнению с марками Chery и Hongqi, которые уже представлены на российском рынке.

В РФ продажи автомобилей китайской компании, делающей самые качественные машины, стартуют с модели «05» (на фото выше), известной также как Wey Mocha или Coffee 01.

Это кроссовер, который по габаритам является аналогом BMW X5 и представляет собой гибридный SUV с силовой установкой мощностью 295 лошадиных сил. До дилеров такие машины доберутся в первом квартале 2024 года.