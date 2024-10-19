Новое поколение Toyota Supra (2026): как будет выглядеть японский спорткар без участия BMW

Знаменитый японский спортивный автомобиль Toyota Supra встал на конвейер еще в конце семидесятых годов прошлого века. За столь долгий срок существования (хоть и с небольшими перерывами) машина успела стать настоящей легендой. Впрочем, ее будущее не определено.

Этой весной стало известно, что BMW откажется от производства родстера Z4, который является родственником «Супры». И если в «Тойоте» решатся оставить эту модель на конвейере, ее придется серьезно переформатировать.

Дизайнер Theottle, известный своими многочисленными реалистичными рендерами еще не выпущенных автомобилей, поразмыслил насчет будущего Supra, предсказав ее дизайн и техническое оснащение.

Малайзийский художник предполагает, что Toyota не откажется от «Супры» даже с уходом из проекта BMW. Более того, в новом поколении, которое должно увидеть свет в 2026 году, автомобиль может сохранить привычный дизайн с небольшими доработками по части экстерьера (слегка другая оптика, новые фонари и бамперная группа), но пережить существенные технические изменения.

В качестве основы для новой Supra может выступить собственная платформа «Тойоты», известная как TNGA-L. Она же лежит в основе купе Lexus LC.

Напомним, Toyota Supra в ее нынешней генерации появилась на российском рынке летом 2018 года. Тогда за японское купе просили от 5 миллионов 500 тысяч рублей. Летом 2021 года «Тойота» приняла решение вывести «Супру» из модельной линейки компании в РФ. С 2022 года такие машины появились в России в качестве импортированных без участия автопроизводителя. Их стоимость начинается от 10 миллионов 527 тысяч рублей.