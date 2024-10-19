Китайские покупатели отказываются от немецких авто в пользу машин местных марок

Немецкие автопроизводители столкнулись с резким спадом продаж в Китае после многих лет доминирования на «поднебесном» рынке. В течение долгих лет компании из Германии опирались на успех в КНР и получали оттуда огромную прибыль, но, похоже, дело идет к концу.

Показатели продаж в Китае за последний квартал нарисовали для немцев мрачную картину – продажи BMW в «Поднебесной» упали на 30 процентов, Porsche потерял 19 процентов покупателей, VW – 15%, а Mercedes-Benz – 13%. И дело не в том, что китайский автомобилисты не хотят покупать машины, а в том, что вместо немецких авто они выбирают высокотехнологичные альтернативы по доступной цене, чем помогают местному автопрому.

И хотя на долю немецких автопроизводителей по-прежнему приходится порядка 15% от всех продаж, эта цифра снижается и довольно быстрыми темпами (до пандемии она составляла 25%).

Наибольшее падение касается сегмента электрокаров, где VW, BMW, Mercedes и Porsche удерживают за собой всего 10 процентов рынка.

В чем причина такой негативной для Германии тенденции? Как пишет «Bloomberg», китайские покупатели отказываются от немецких автомобильных брендов из-за того, что продукция местных компаний построена лучше и имеет больше функций. Кроме того, они гораздо дешевле в цене и предлагают за эти деньги аналогичную, а в некоторых случаях и превосходящую производительность по сравнению с европейскими моделями.

Западные журналисты признают, что конкуренция немецких автомобильных компаний с такими брендами как BYD, Xpeng и Nio на китайском рынке выглядит невыполнимой задачей. Какой из этой ситуации может быть выход?

Немцы решили удвоить ставку и наладить отношения с китайскими компаниями, которые помогут им сделать их электромобили лучше, а также разрабатывают новые продукты исключительно для КНР. Ожидается, что они окажутся дешевле в производстве и смогут конкурировать с местной с точки зрения цены.