ДомойАвтоновости сегодняКитайские покупатели отказываются от немецких авто в пользу машин местных марок

Китайские покупатели отказываются от немецких авто в пользу машин местных марок

Раскрыта неприятная для Германии статистика

Текст: Алексей Шмидт
bmw expects china to become its largest market this year 62936 1 1

Немецкие автопроизводители столкнулись с резким спадом продаж в Китае после многих лет доминирования на «поднебесном» рынке. В течение долгих лет компании из Германии опирались на успех в КНР и получали оттуда огромную прибыль, но, похоже, дело идет к концу. 

Показатели продаж в Китае за последний квартал нарисовали для немцев мрачную картину – продажи BMW в «Поднебесной» упали на 30 процентов, Porsche потерял 19 процентов покупателей, VW – 15%, а Mercedes-Benz – 13%. И дело не в том, что китайский автомобилисты не хотят покупать машины, а в том, что вместо немецких авто они выбирают высокотехнологичные альтернативы по доступной цене, чем помогают местному автопрому. 

И хотя на долю немецких автопроизводителей по-прежнему приходится порядка 15% от всех продаж, эта цифра снижается и довольно быстрыми темпами (до пандемии она составляла 25%).

5dc8ed1ba310cf3e97a5a0b3

Наибольшее падение касается сегмента электрокаров, где VW, BMW, Mercedes и Porsche удерживают за собой всего 10 процентов рынка. 

В чем причина такой негативной для Германии тенденции? Как пишет «Bloomberg», китайские покупатели отказываются от немецких автомобильных брендов из-за того, что продукция местных компаний построена лучше и имеет больше функций. Кроме того, они гораздо дешевле в цене и предлагают за эти деньги аналогичную, а в некоторых случаях и превосходящую производительность по сравнению с европейскими моделями. 

DB2018FA00005 web 1600 1

Западные журналисты признают, что конкуренция немецких автомобильных компаний с такими брендами как BYD, Xpeng и Nio на китайском рынке выглядит невыполнимой задачей. Какой из этой ситуации может быть выход?

Немцы решили удвоить ставку и наладить отношения с китайскими компаниями, которые помогут им сделать их электромобили лучше, а также разрабатывают новые продукты исключительно для КНР. Ожидается, что они окажутся дешевле в производстве и смогут конкурировать с местной с точки зрения цены.

Источник:Bloomberg
Фото:BMW, Mercedes, VW

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

В России стал доступен новый японский кей-кар от суббренда Toyota

Alpine выпустит спортивный электрический кроссовер A390

Самая дешевая Tesla – Model 2 показали на реалистичных изображениях

Hyundai просит владельцев кроссоверов Nexo не парковаться на улице из-за утечки водорода

Владельцы Land Rover Defender хотят засудить компанию за дефектные лобовые стекла

Глобальный дебют возрожденного Honda Prelude состоится в 2026 году

У Toyota есть план, как улучшить свой худший автомобиль по продажам

Новый электро-кроссовер Kia «для всех» засняли в естественной среде обитания

Индийский Prado получил босс-версию

В Индонезии показали новый бюджетный рамный внедорожник Toyota

Предсказан дизайн девятого поколения популярного пикапа Toyota Hilux 

На российском рынке появился новый бюджетный китайский кроссовер

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+