Стали известны самые надежные автомобили для покупки в 2023 году: список удивит

Надежность всегда являлась одним из главных приоритетов для покупателей как новых, так и подержанных автомобилей. Разобраться в том, какие машины можно считать наиболее приемлемыми в этом плане по состоянию на 2023 год решили журналисты американского финансового портала «Yahoo.Finance». В своем исследовании они опирались на информацию от авторитетного агентства «J.D.Power».

В категории «Лучший компактный автомобиль» с точки зрения надежности первенствовал Kia Forte (он же Kia Cerato). Корейскую 4-дверку помимо отсутствия серьезных технических проблем хвалили за просторный салон и доступную цену.

В номинации «Лучший среднеразмерный автомобиль» победителем оказался Kia K5, а «Лучшим небольшим кроссовером» стал Toyota C-HR.

Компактным кроссовером с самым высоким рейтингом надежности оказался Kia Sportage, а среднеразмерным SUV – Chevrolet Blazer.

В классе больших внедорожников лучшим выбором для покупки американские аналитики назвали Chevrolet Tahoe, а в категории минивэнов – Toyota Sienna.

Лучшим среднеразмерным пикапом по показателю надежности стал Toyota Tacoma, тогда как в более крупноразмерном сегменте первая строчка досталась GMC Sierra.

В комментариях к этой публикации пользователи активно критикуют опубликованный рейтинг, удивляясь тому, как автомобили Kia могут оказываться надежнее Toyota и Honda, а также выражая несогласие с тем, что в ТОП-е не оказалось ни одной модели Lexus.