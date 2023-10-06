Британцы назвали самые «неубиваемые» маленькие б/у-автомобили в 2023 году

Один из самых популярных сегментов автомобилей на Западе – компакт-класс, в котором собраны исключительно машины в кузове хэтчбек. Они стоят недорого, а также предлагают невысокие эксплуатационные расходы.

Правда в некоторых случаях дорогостоящий ремонт может быстро свести на нет всю экономию. С какими автомобилями это точно не произойдет рассказали журналисты британского издания «AutoExpress».

Авторы исследования брали за его основу опрос Driver Power, в котором владельцев маленьких машин попросили оценить уровень надежности их автомобилей. Вот что в итоге из этого получилось.

5 место – Volkswagen Polo Mk5 (2009-2017)

Уровень надежности этой модели Volkswagen в «Туманном Альбионе» оценили в 90,84%. Владельцы таких машин хвалят их за беспроблемную эксплуатацию, но сетуют на недостаточное место в багажнике и отсутствие удобных для детей функций.

4 место – BMW i3 Mk1 (2013-2017)

Чуть выше оказалась оценка электрической 5-дверки BMW – 91,52%. Это автомобиль с очень тихой и производительной трансмиссией. При этом в список жалоб на эти машины входят невысокая практичность и слабая даже по меркам сегмента управляемость.

3 место – Honda Jazz Mk3 (2015-2020)

Ультракомпактный хэтчбек «Хонды» в прошлом году занимал в этом рейтинге первое место, но сейчас удостоился только третьей позиции. Неоспоримые плюсы этой модели помимо общей надежности, оцениваемой в 92,12%, включают в себя: высокий уровень практичности и низкие эксплуатационные расходы.

2 место – Toyota Yaris Mk3 (2012-2020)

Toyota имеет в Великобритании прочную репутацию производителя, выпускающего очень крепкие машины. И компакт-кар Yaris здесь не исключение. Уровень надежности этой модели в 2023 году оценивается в 92,27%, но идет в ущерб драйверским характеристикам.

1 место – Volkswagen Up! Mk1 (2011-настоящее время)

Самым неубиваемым маленьким автомобилем на вторичном рынке Великобритании оказался назван наиболее компактный хэтчбек в линейке VW. Помимо лучшей надежности в сегменте (92,53%), 3- и 5-дверка немецкой марки способна удивить очень низким расходом топлива.

Зато не может похвастать богатством базового оборудования и высокой оценкой с точки зрения безопасности.