Названы самые надежные автомобили Toyota всех времен: в списке нет Land Cruiser и Hilux

Автомобили Toyota всегда считались одними из самых неубиваемых машин на планете и они остаются таковыми по сегодняшний день, стабильно входя во всевозможные рейтинги надежности.

Журналисты из американского издания «Slash Gear» прошерстили все самые авторитетные агентства, публикующие списки самых крепких автомобилей, выбрав среди них наиболее надежные Toyota.

Список оказался крайне любопытным, поскольку не включил в себя как минимум две, считающиеся наиболее безотказными модели японской компании.

Открыл ТОП-12 компактный кроссовер Toyota C-HR 2020 года выпуска, который похвалили как за общую надежность, так и за ликвидность. За ним расположился Toyota 4Runner 2017 года выпуска, названный не только отличным «проходимцем», но еще и одним из самых редко ломающихся в гамме японского автопроизводителя.

Десятое место обеспечил себе один из самых надежных минивэнов на планете – Toyota Sienna 2012 года выпуска, тогда как девятым стала Toyota Tundra 2013 года.

С восьмого по второе места в этом рейтинге расположились также: Toyota Tacoma (2008), Toyota Highlander (2008), Toyota Venza (2014), Toyota RAV4 (2013), Toyota Corolla (2016), Toyota Prius (2008), а также Toyota Camry Hybrid (2014). При этом самым крепким автомобилем Toyota за всю ее историю оказался назван обычный вариант Toyota Camry 2014 года выпуска.

Интересно, но в итоговый рейтинг не вошел ни внедорожник Toyota Land Cruiser, ни пикап Toyota Hilux, которые традиционно считаются одними из самых надежных автомобилей как в своих сегментах, так и в линейке этой компании.