Эти машины лучше не покупать. Список самых проблемных автомобилей

Британские журналисты с портала «WhatCar» в связке с местными страховщиками из «MotorEasy» провели очередное исследование, в котором определили самые проблемные автомобили на первичном рынке страны. В нем был отражен реальный опыт почти 22 тысяч владельцев авто, каждого из которых попросили раскрыть все неисправности своих машин за последние годы.

Худший автомобиль был выбран для каждого из классов. Интересный момент заключается в том, как много в итоговый анти-рейтинг вошло немецких моделей.

Компактный сегмент – Audi A1 Sportback

Самым плохим выбором в компактном сегменте британцы называли Audi A1 Sportback. Четверть владельцев таких машин жаловались на постоянные поломки.

В 21% случаев была виновата электрика, не связанная с двигателем, а 7% критики пришлось на кузов машины. Далее по списку шли неисправности спутниковой навигации и информационно развлекательной системы.

Семейный автомобиль – Audi A3 Sportback

В категории семейный автомобиль худшим стал Audi A3 Sportback. 53% покупателей этой модели сообщили в ходе опроса, что их машина как минимум раз вышла из строя за последние 2 года. Большая часть неисправностей пришлась на информационно-развлекательную систему и другие, связанные с электроникой.

Большой автомобиль – Audi A6

В классе больших автомобилей владельцы раскритиковали седан Audi A6, который ломался в 44% случаев. Две трети всех проблем касались как электрики, напрямую связанной с двигателем, так и не связанной с ним. Кроме того, часто из строя выходили навигационная система и «мультимедийка».

Роскошный автомобиль – Mercedes-Benz GLE

Худшим выбором с точки зрения надежности в сегменте роскошных автомобилей стал кроссовер Mercedes-Benz GLE. 44 процента из тех, кто принимал участие в опросе, посетовали на как минимум один сбой в течение первых лет его эксплуатации.

Большая часть неисправностей затрагивала электрику машины, ее кузов, внутреннюю отделку салона, выхлопную систему, навигацию и подвеску.

Компактный кроссовер – Citroen C3 Aircross

В классе компактных SUV наименьшую оценку с точки зрения надежности получил Citroen C3 Aircross. 29% его владельцев в «Туманном Альбионе» рассказывали, что машина страдает от проблем в самых разных областях, включая двигатель, подвеску, электрику и многое другое.

Семейный кроссовер – Skoda Karoq

Неожиданно худшим вариантом в категории семейных SUV стал чешский бестселлер Skoda Karoq. Плохая оценка по сравнению с конкурентами досталась как его бензиновой, так и дизельной версии.

Что пошло не так? Проблемы с электрикой двигателя составили 15% от общего числа неисправностей, 8% жалоб пришлось на кузов, 5% на электрику двигателя, 3% на сам двигатель, и столько же на коробку передач/сцепление, а также внутреннюю отделку, навигацию и мультимедийную систему.

Большой кроссовер – Ford Kuga

Дизельные версии Kuga выходили из строя чаще, чем бензиновые (28 процентов против 20). В 14% случаев был виноват аккумулятор. Столько же процентов пришлось на неисправности электрики, не связанной с двигателем.

7-местный кроссовер – Seat Tarraco

Несмотря на то, что этот вместительный паркетник Seat тесно связан с Skoda Kodiaq, до надежности «чеха» ему очень далеко. 44% владельцев таких машин жаловались на те или иные поломки, большая часть из которых затрагивала двигатель, электрику, мультимедийную систему, кондиционер и кузов машины.

Электромобиль – Porsche Taycan

Этот электрокар «Порше» может быть одним из самых быстрых в мире, но он точно не самый надежный. У 46% его владельцев в Великобритании что-то, но пошло не так, а самыми частыми проблемами они называли поломки кондиционера и информационно-развлекательной системы.