Худшая инвестиция: эти автомобили за 5 лет эксплуатации теряют в цене миллионы рублей

Существует немало автомобилей, которые с годами не только не дешевеют, но еще и дорожают. Впрочем, представленные в этом рейтинге машины совсем не из их числа.

Эксперты американского ресурса «CarEdge» рассекретили список автомобилей, которые за 5 лет эксплуатации на их рынке обесцениваются быстрее остальных. Согласно проведенному исследованию, эти модели являются плохой инвестицией и лучше не покупать их в новом состоянии.

Проведенные подсчеты показали, что все эти 15 моделей за 5 лет эксплуатации после выезда из дверей автосалона теряют более 40% своей стоимости.

ТОП-10 автомобилей, которые больше всего обесцениваются при перепродаже:

1 место: Mercedes-Benz GLS (-62,3%) — потеря при перепродаже через 5 лет составляет 44 тысячи 47 долларов (4,3 млн рублей);

2 место: Mercedes-Benz GLE (-56,1%) — потеря в денежном эквиваленте 39 тысяч 640 долларов (3,9 млн рублей);

3 место: Land Rover Range Rover (-56,0%) — потеря в денежном эквиваленте 57 тысяч 623 на перепродаже (5,6 млн рублей).

4 место: BMW 7 серии (-53,3%) — потеря в денежном эквиваленте 50 тысяч 297 долларов (4,9 млн рублей);

5 место: Mercedes-Benz CLA-Class (52,8%) — потеря в денежном эквиваленте 27 тысяч 528 долларов (2,7 млн рублей).

6 место: Infiniti QX80 (52,6%) — потеря в денежном эквиваленте 36 тысяч 642 доллара (3,6 млн рублей);

7 место: Audi A8 (51,6%) — потеря в денежном эквиваленте 46 тысяч 286 долларов (4,5 млн рублей);

8 место: Jaguar XF (50,4%) — потеря в денежном эквиваленте 29 тысяч 289 долларов (2,9 млн рублей);

9 место Audi A7 (48,8%) — потеря в денежном эквиваленте 40 тысяч 774 долларов (4 млн рублей);

10 место: Audi SQ5 (48,6%) — потеря в денежном эквиваленте 32 тысяч 744 долларов или 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.