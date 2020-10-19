Желающим заказать Hummer EV придётся заплатить по 100 долларов

Фото: Hummer

Уже завтра состоится официальная премьера возрождённого пикапа концерна GMC. Одновременно с этим будет запущен приём предварительных заказов. Депозит составит всего 100 долларов.

Изначально представить электрический Hummer EV фирма собиралась ещё весной. Однако из-за эпидемии коронавируса планы пришлось существенно подкорректировать. Но, чтобы ещё больше не затягивать с реализацией машин, бренд решил вместе с презентацией запустить и сбор заказов на пикапы. При этом покупатели смогут выбирать среди четырёх доступных отделок.

Старт конвейера назначен на начало 2021 года. Уже известно, что пикап может комплектоваться различными силовыми установками, самая мощная из которых будет форсирована до 1000 лошадиных сил. Ожидается, что больше характеристик будут раскрыты уже завтра.