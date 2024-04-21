«Волки в овечьей шкуре»: очень мощные и быстрые машины, которые выглядят как обычные

Нередко говорят, что красота хранится внутри, а не снаружи. И это утверждение имеет место в том числе в автомобильном мире.

Редакторы испанского издания «Periodismodelmotor» составили список из пяти машин, которые внешне ничем не выделяются в городском потоке, но мощны и очень быстры.

Lancia Thema 8.32

Седан 80-х годов с внешним видом, который никто не будет рассматривать на парковке. Впрочем, это не мешает машине использовать под капотом 3-литровый мотор Ferrari V8, развивающий 215 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч Thema 8.32 разгоняется всего за 6,8-секунды, а его «максималка» равна 225 километрам в час.

Ford Sierra Sapphire RS Cosworth

Машину тех же лет, что и Lancia Thema 8.32, сложно назвать поистине красивой, мощной и быстрой. Но лишь до тех пор, пока не заглянешь под ее капот. Благодаря 2-литровому 220-сильному мотору Sierra Sapphire RS Cosworth способен разгоняться от «нуля» до первой «сотни» всего за 6,9-секунды, а также демонстрировать максимальную скорость в 240 км/ч.

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

Результат гениальной идеи Эриха Ваксенбергера, которому пришла в голову мысль поместить под капот 300 SEL 6,3-литровый мотор V8. В итоге получился супер-роскошный и очень быстрый лимузин, умеющий разгоняться до 220 километров в час и достигать отметки в 100 км/ч при старте с места всего за 6,6-секунды.

Volvo 850 T5-R

От семейного автомобиля почти никто не ждет выдающихся характеристик. Особенно, когда речь заходит об автопроме 90-х годов. Но в 1994 году Volvo удивила многих универсалом, созданным на основе опыта шведского бренда в британском чемпионате по шоссейно-кольцевым гонкам (BTCC).

Седану и универсалу достался 5-цилиндровый турбомотор на 246 лошадиных сил, с которым он разгонялся от нуля до 100 за шесть секунд. Машину выпустили тиражом в 5 тысяч 500 машин, большинство из которых были выкрашены в желтый цвет.

Audi RS6

Замкнул пятерку «волков в овечьей шкуре» второе поколение Audi RS6. Автомобиль, который мог легко сойти за обычную Audi A6, обладал 5-литровым мотором V10, в связке с «автоматом» выдававшим 580 л.с. и 650 Нм.

Благодаря мощному двигателю RS6 поражал скоростью разгона с места до 100 км/ч всего за 4,5-секунды, а также оказался первым RS6, превысившим отметку максимальной скорости в 300 км/ч (в версии Plus).