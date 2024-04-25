Возрожденный Hyundai Veloster показали на первых изображениях 

Компания Hyundai сняла с производства модель Veloster в 2022 году, оставив ее без преемника. Актуальная гамма автомобилей корейской марки сегодня в значительной степени состоит из кроссоверов, 4-дверных седанов и 5-дверных хэтчбеков, а компактным купе в ней места нет.

Независимый художник «Theottle» решил пофантазировать на этот счет и вернул Veloster в строй, показав, как могло бы выглядеть возрожденное двухдверное купе. В основу рендеров дизайнера легли изображения недавно обновленного седана Hyundai Elantra.

Агрессивная передняя часть кузова, острый профиль и светодиодные задние фонари во всю ширину Elantra выглядят удивительно сбалансированными на значительно более коротком кузове автомобиля, который чем-то напоминает забытый BMW 3-Series Compact.

В качестве конкурентов для гипотетически возможного Veloster нового поколения выступают близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ, а также BMW 2-Series Coupe. Впрочем, шансы того, что в Hyundai все же захотят возродить эту нишевую модель близки к нулю.

Подавляющее большинство автопроизводителей снимают спортивные автомобили с конвейера, так что крайне маловероятно, что такая модель когда-либо получит зеленый свет для производства.

Покупатели, похоже, не заинтересованы в стильных, но непрактичных кузовах, поэтому основной сегмент купе точно не станет вновь модным в ближайшее время.