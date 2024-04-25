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Возрожденный Hyundai Veloster показали на первых изображениях 

Он вряд ли появится в продаже в ближайшие годы

Текст: Михаил Романченко
veloster 2025

Компания Hyundai сняла с производства модель Veloster в 2022 году, оставив ее без преемника. Актуальная гамма автомобилей корейской марки сегодня в значительной степени состоит из кроссоверов, 4-дверных седанов и 5-дверных хэтчбеков, а компактным купе в ней места нет. 

Независимый художник «Theottle» решил пофантазировать на этот счет и вернул Veloster в строй, показав, как могло бы выглядеть возрожденное двухдверное купе. В основу рендеров дизайнера легли изображения недавно обновленного седана Hyundai Elantra. 

Hyundai Veloster Rendering Based On The Elantra 1 red

Агрессивная передняя часть кузова, острый профиль и светодиодные задние фонари во всю ширину Elantra выглядят удивительно сбалансированными на значительно более коротком кузове автомобиля, который чем-то напоминает забытый BMW 3-Series Compact. 

В качестве конкурентов для гипотетически возможного Veloster нового поколения выступают близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ, а также BMW 2-Series Coupe. Впрочем, шансы того, что в Hyundai все же захотят возродить эту нишевую модель близки к нулю. 

Hyundai Veloster Rendering Based On The Elantra 2 red

Подавляющее большинство автопроизводителей снимают спортивные автомобили с конвейера, так что крайне маловероятно, что такая модель когда-либо получит зеленый свет для производства. 

Покупатели, похоже, не заинтересованы в стильных, но непрактичных кузовах, поэтому основной сегмент купе точно не станет вновь модным в ближайшее время. 

Фото:Theottle

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