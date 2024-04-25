В Тюмени заметили золотой Mercedes-Benz

Автомобили необычных цветов кузова нередко привлекают внимание общественности. Один из таких случаев недавно произошел в Тюмени, где был замечен автомобиль Mercedes-Benz CLS AMG, выкрашенный в золотистый цвет.

Машина вызвала бурный интерес со стороны жителей города, так что ее фотографии облетели местные паблики. Кто-то сетовал на то, что автомобиль работает очень громко, а другие наоборот хвалили владельца «Мерседеса» за необычное визуальное решение.

Разумеется, кузов конкретно этого CLS AMG не покрашен, а лишь обтянут специальной пленкой.

Портал «72» провел небольшое расследование, выяснив, что автомобиль с такими же номерными знаками зарегистрирован на совершенной другую машину.

В базе ОСАГО говорится о том, что этими номерами владеет непубличное лицо, а сами знаки должны быть установлены на Kia.

Как отмечает тюменский онлайн-журнал, стоимость CLS AMG в этой же комплектации на вторичном рынке страны сегодня может варьироваться в пределах 2 миллионов 500 – 15 миллионов рублей.