Сколько автомобилей насчитывается во всем мире в 2024 году: дан ответ

По подсчетам аналитиков, в России (по состоянию на середину 2023 года) насчитывается порядка 45 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей. Но сколько машин сегодня ездит по дорогам мира? Ответ на этот вопрос решили дать аналитики портала «HotCars», разбив их общее количество по регионам.

Так, согласно подсчетам американских журналистов, в Азии/Океании зарегистрировано 543 миллиона машин, а на всю Европу приходится 413 миллионов автомобилей. По Северной Америке ездит примерно 359 миллионов авто, а по Южной Америке 84 миллиона машин.

На Среднем Востоке зарегистрировано 26 миллионов автомобилей, а в Антарктиде всего около 60 машин.

Таким образом, по последним оценкам на 2024-й год в мире насчитывается 1 миллиард 475 миллионов транспортных средств. При этом общее население планеты оценивается в 7 миллиардов 951 миллион человек.

Вместе с тем это же издание составило список регионов с самым высоким количеством машин на душу населения в мире. Вот что в итоге из этого вышло:

Северная Америка – 710 машин на тысячу человек; Европа – 520 машин на тысячу человек; Южная Америка – 210 машин на тысячу человек; Средний Восток – 190 автомобилей на тысячу человек; Азия/Океания – 140 автомобилей на тысячу человек; Африка – 58 автомобилей на тысячу человек.

В России, напомним, на каждую 1000 жителей страны приходится 318 машин.