Выходит брутальный внедорожник Lexus для женщин

Фото: Lexus

Фирма Expedition Overland представила свою новую разработку. Ею является внедорожник модели Lexus J201 Concept. И он ориентирован исключительно на женскую аудиторию.

Пока что машина создана в единственном экземпляре, а её официальная презентация состоится завтра в Неваде. От базовой версии новинка отличается габаритным обвесом, обновлённой подвеской, увеличенным дорожным просветом, а также тормозными дисками. В комплектацию входят диски на 17 дюймов.

За движение отвечает мощный мотор с рабочим объёмом в 5.7 литра, который форсирован до 550 лошадиных сил. Новая машина примет участие в популярном автомобильном пробеге по калифорнийским пустыням. И в его экипаж будут входить только представительницы прекрасного пола, которым предстоит преодолеть около 2 тысяч километров пути.