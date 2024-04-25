В некоторых автомобилях Genesis из-за жары может сломаться топливный насос

Hyundai анонсировала отзывную кампанию в отношении некоторых моделей своей премиальной марки Genesis. В список машин, в которых обнаружились проблемы, вошли G80, G90, GV70 и GV80.

В общей сложности под сервисную акцию попали 31 тысяча 340 автомобилей, выпущенных в период с 2022 по 2023 год. Утверждается, что в них высока вероятность выхода из строя топливных насосов. Особенной, когда человек проживает в условиях жаркого климата.

Первый подобный отзыв от Genesis датирован сентябрем 2023 года, когда компания отправила на ремонт более 19 тысяч машин GV70, GV80 и G80. Тогда отмечалось, что крыльчатки в некоторых топливных насосах могут вздуваться, что приводит к падению давления топлива и заглохнут двигатели в затронутых автомобилях.

Расследование компании показало, что неисправность связана с материалом, используемым для изготовления деталей бензонасосов. Но впоследствии выяснилось, что 19 тысячами неисправных машин отзыв не ограничится и компании придется отправить в сервис еще более 30 тысяч машин, в которых также могли быть установлены дефектные топливные насосы.

В Genesis заявляют, что на сегодняшний день получили информацию о 463 инцидентах, связанных с этой технической проблемой, но ни о каких-либо авариях, травмах, смертельных случаях или пожарах речи, к счастью, пока не идет.

Всех владельцев дефектных машин оповестят о необходимости приехать в ближайший сервисный центр, где на их автомобилях заменят топливный насос. Все затраты на ремонт возьмет на себя Hyudnai.