Американский клон Nissan X-Trail получит «экстремальную» версию

Компания Nissan имеет в своем портфолио несколько одних и тех же моделей, но под разными названиями в зависимости от рынка. Пример – Nissan X-Trail, который в США зовется Rogue. Накануне для этого городского кроссовера анонсировали «экстремальную» версию, которая подойдет путешественникам.

Новое исполнение получило название «Rock Creek Edition 2025». Несмотря на название никаких дополнительных внедорожных функций в «паркетнике» (в отличие от тех же спецверсий Hyundai Tucson XRT и Toyota RAV4 TRD Off-Road) не предусмотрено. Зато машина может похвастать более суровым внешним видом и наличием спецоборудования.

Судя по первым фотографиям, так называемая «экстремальная» модификация Nissan Rogue/X-Trail выделяется на фоне обычного кроссовера наличием экспедиционного багажника на крыше, на который можно одновременно установить велосипед и даже лодку, а также массивных покрышек с продвинутым протектором, обутых в 18-дюймовые колесные диски разного цвета (в зависимости от оси).

Другие визуальные отличия версии Rock Creek Edition 2025 от простого «паркетника» включат в себя уникальный дизайн ее решетки радиатора и эмблемы с названием модификации.

В салоне кроссовер сможет похвастать уникальными ковшеобразными сиденьями, отделанными искусственной кожей, которые заявлены как водонепроницаемые, а также камерой кругового обзора и специальным режимом вождения с электронными настройками для езды по бездорожью.

Появление новой версии Nissan Rogue запланировано на начало 2025 года.