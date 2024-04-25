Renault и Nissan хотят выпустить конкурента электрического Hyundai Creta

Hyundai активно трудится над тем, чтобы превратить свой бестселлер Creta в полностью электрический кроссовер. Машина должна увидеть свет в ближайшие годы, но для нее уже готовятся конкуренты.

Так, к примеру, Renault-Nissan рассматривает возможность выпуска «батарейного» SUV, который будет сопоставим по размерам с Creta. Новинка будет стоить около 17 тысяч долларов или 1,6 миллиона рублей.

Источники заявляют, что это будет электромобиль C-сегмента длина которого составит более 4 метров. Помимо электрической «Креты» ему предстоит бороться за покупателей с Suzuki eVX, также еще не вышедшем в продажу.

В качестве платформы для машины собираются использовать архитектуру CMF-B EV.

Это новая «тележка» альянса, которая построена на основе обычной платформы, задействованной, к примеру, в новом поколении Renault Duster.

Никаких официальных подробностей о том, чего ждать от характеристик новой модели Renault-Nissan, нет, но слухи говорят, что машина будет питаться от батареи LFP и может получить запас хода на одном заряде около 300 километров.

Появление нового электрического кроссовера от Renault или Nissan запланировано на 2026-2027 годы.