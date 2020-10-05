Volvo запатентовала новые технологии

Компания Volvo представила инновационную систему, которая позволяет трансформировать леворульные автомобили в праворульные.
Сегодня в базе данных профильного американского ведомства появилась информация о новых технологиях фирмы Volvo. Так, компания запатентовала электронный съёмный руль и сенсорные педали. Согласно данным, в салоне автомобиля не будет никаких технических препятствий для передвижения рулевого колеса. В теории, его можно будет перемещать в горизонтальном направлении, при этом водитель может сидеть как слева, так и справа.
Шведы полагают, что в будущем традиционные физические педали могут быть заменены на аналогичные сенсорные. Это позволит повысить уровень управляемости транспортным средством. Сенсорные педали могут быть интегрированы в пол. Они активируются в том момент, когда над ними будет подключен руль.
Когда именно разработки запустят в серию, пока неясно.
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