Ram готовится к выпуску электрического пикапа

Фото: Ram

Представители концерна FCA сообщили, что в скором времени выпустят на рынок новый электрифицированный пикап под брендом Ram, но точные сроки появления новинки пока держатся в тайне.

Таким образом, Ram пополнит ряды американских компаний, которые занимаются разработкой экологических пикапов. Это весьма перспективное направление, так как внутренний рынок «любит» подобный форм-фактор, одновременно стремясь к мировым тенденциям электрификации. Спецификации будущего пикапа пока неизвестны.

Отметим, что пока что самым главным достижением бренда является самый мощный в мире пикап на бензине. Речь идёт о 1500 TRX. Под его капотом установлен мотор на 6.2 литра, форсированный до 712 лошадиных сил. Максимальная скорость движения авто доходит до 190 километров в час.