Пять кроссоверов, которые практически не ломаются

Фото: Audi

Сегмент кроссоверов продолжает завоевывать мир, и Россия в этом плане — не исключение. SUV-модели уже опередили по популярности седаны, заняв половину рынка новых автомобилей. Не меньший рост демонстрирует и «вторичка».

О том, какие кроссоверы являются лучшими в плане надежности, рассказал портал «Autonews». В своей подборке журналисты опирались на исследования авторитетных источников, таких как немецкая «Ассоциация технадзора» (TÜV), американское агенство Consumer Reports, британское агентство WhatCar? и американское агентство J.D.Power.

Toyota RAV4. Фото: Toyota

На первой строчке в списке самых надежных кроссоверов вполне ожидаемо оказался японский Toyota RAV4, попадающий в ТОП-ы самых надежных машин из года в год. Эксперты отмечают, что этот автомобиль оснащается практически бессмертными бензиновыми «атмосферниками» и живучими трансмиссиями, а также крепкой подвеской.

Honda CR-V. Фото: Honda

На второй позиции расположился еще один представитель автопрома «Страны восходящего солнца» – Honda CR-V. Этот кроссовер журналисты хвалят за отличное качество, а первое поколение CR-V и вовсе считается почти неубиваемым.

Audi Q5. Фото: Audi

Третьим стал Audi Q5. Премиальный «немец» отлично зарекомендовал себя в рейтингах самых надежных подержанных автомобилей в категориях 2-3, 4-5, 6-7 и 8-9 лет, войдя в список наиболее рекомендуемых к покупке машин в своем классе.

Mercedes-Benz GLC. Фото: Mercedes

Четвертое место досталось еще одному представителю немецкого автопрома – Mercedes-Benz GLC. Этот кроссовер оказался лидером в последнем рейтинге надежности местной ассоциации TÜV, продемонстрировав наименьшее число поломок в возрастной категории от двух до трех лет. А в 2016 году британцы включили GLC в десятку самых беспроблемных автомобилей в мире.

Kia Soul. Фото: Kia

Замыкает пятерку самых надежных подержанных кроссоверов корейский Kia Soul. Британское агенство WhatCar? назвало его феноменально надежным, а американское агенство J.D.Power трижды ставило его на первое место по беспроблемности среди машин своего сегмента.