Porsche рассказала о характеристиках новой Panamera

Фото: Porsche

Популярный лифтбек в версии Turbo S E-Hybrid станет вторым по мощности автомобилем в серии бренда.

Так, новая версия модели Panamera получит силовую установку гибридного типа, которая подразумевает установку четырёхлитрового мотора с мощностью в 571 лошадиную силу. Он сочетается с электрическим агрегатом на 136 лошадей. В такой модификации автомобиль сможет добраться до первой сотни всего за 3.2 секунды.

Чтобы повысить уровень заинтересованности аудитории в новом Panamera Turbo S E-Hybrid была существенно увеличена ёмкость аккумуляторных блоков. И это позволит только на электротяге преодолеть расстояние в 50 километров. Сколько будет стоить супергибрид, пока не сообщается.