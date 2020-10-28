Porsche Cayenne увеличили автономность

Фото: Porsche

Компания Porsche долгие месяцы работала над тем, чтобы сделать свои автомобили более привлекательными для европейского покупателя. В результате на рынок поступил автомобиль Cayenne с увеличенным запасом хода.

Так, теперь новые машины комплектуются аккумулятором с ёмкостью в 17.9 киловатта в час. Запас хода увеличился ровно на 30 процентов. За счёт этого немцы смогли зарегистрировать обновлённый автомобиль с литерой «Е», что позволило им претендовать на налоговые льготы. Учитывая текущее финансовое состояние компании, государственная поддержка им крайне необходима.

Ёмкость аккумуляторного блока можно восполнить с помощью стандартной бытовой сети или же при помощи Mobile Charger Connect. Максимальная мощность зарядки достигает показателя в 7.2 киловатта.