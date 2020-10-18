Пикапы Great Wall Wingle 7 добрались до российских дилеров

Фото: Great Wall

Первые пикапы Great Wall Wingle 7 уже поступили в распоряжение дилеров. Накануне портал «Китайские-автомобили» опубликовал фотографии такого автомобиля, заснятого в дилерском центре Haval столичного поселка Коммунарка.

Журналисты связались с представителями автосалона, которые подтвердили, что пикап действительно прибыл в распоряжение дилера. Это автомобиль с бумажным ПТС, предназначенный для продажи. Один такой пикап в этом дилерском центре уже купили.

Напомним, стоимость китайского пикапа Great Wall Wingle 7 в России составляет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Для россиян доступна только одна комплектация этой модели под названием «Комфорт», в арсенал которой входит 2-литровый турбодизель на 143 лошадиные силы и «механика». Привод – полный с раздаткой и «понижайкой». Дорожный просвет равен 212 мм. Пикап оборудован кондиционером, круиз-контролем и мультимедийной системой.