Пикапы Great Wall Wingle 7 добрались до российских дилеров

От
Алексей Шмидт
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Фото: Great Wall

Первые пикапы Great Wall Wingle 7 уже поступили в распоряжение дилеров. Накануне портал «Китайские-автомобили» опубликовал фотографии такого автомобиля, заснятого в дилерском центре Haval столичного поселка Коммунарка.

Журналисты связались с представителями автосалона, которые подтвердили, что пикап действительно прибыл в распоряжение дилера. Это автомобиль с бумажным ПТС, предназначенный для продажи. Один такой пикап в этом дилерском центре уже купили. 

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А вы знаете, что на сайте Haval информации о пикапах Great Wall Wingle 7 еще нет, а машины уже можно купить у некоторых дилеров? Например, мы нашли машину в столичном поселке Коммунарка. Более того, как рассказал «Китайским автомобилям» менеджер этого автосалона «Автопремьер-Н» Олег Аан @oleg.aan, первая поступившая к ним машина уже продана. Напомним, пикап Great Wall Wingle 7 в России стоит 1 749 000 рублей. Пикап представлен в единственной комплектации Comfort. У него 2-литровый турбодизель на 143 л.с. и механическая КПП. Привод – полный с раздаткой и «понижайкой». Высота клиренса – 212 мм. В салоне 5 мест. Имеются круиз-контроль, кондиционер, мультимедийная система. . . . . . . . #greatwall #greatwallmotors #wingle #wingle7 #грейтвол #пикапы #пикап #pickups #chinesecar #chinesecars #китайскиеавто #шпиоскиефото #spyphoto #spyshot #carspotted #carspott #китайскиеавтомобили

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Напомним, стоимость китайского пикапа Great Wall Wingle 7 в России составляет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Для россиян доступна только одна комплектация этой модели под названием «Комфорт», в арсенал которой входит 2-литровый турбодизель на 143 лошадиные силы и «механика». Привод – полный с раздаткой и «понижайкой». Дорожный просвет равен 212 мм. Пикап оборудован кондиционером, круиз-контролем и мультимедийной системой.