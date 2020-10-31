Обновленная Nissan Teana вышла в продажу

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Обновленный седан Nissan Teana/Altima вышел в продажу. Автомобиль доступен для покупателей во всех дилерских центрах марки в «Поднебесной».

С рестайлингом внешний облик 4-дверки остался практически без изменений. Основные перемены произошли в списке опционального оборудования, который был значительно расширен. Автомобиль получил новую информационно-развлекательную систему с «парящим» 9-дюймовым сенсорным дисплеем, премиальную аудиосистему фирмы BOSE и бесконтактную зарядку для гаджетов, доступную уже с базовой комплектации.

Моторная гамма новой Teana/Altima с обновлением осталась прежней. В нее, как и раньше, входят 2-литровый бензиновый «атмосферник» на 159 л.с., а также турбомотор аналогичной мощности, выдающий 252 «силы». Связку обоим составляет безальтернативный вариатор CVT.

В арсенал рестайлингового седана также вошли ультрасовременные системы активной безопасности, включающие в себя в частности адаптивный круиз-контроль с режимом движения в пробках, систему автоматического экстренного торможения, камеры кругового видеообзора и полуавтономный «автопилот» ProPilot Assist.

Цены на 4-дверку начинаются от 179 тысяч 800 юаней или 2 миллионов 120 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию китайским покупателям придется выложить не менее 269 тысяч 800 юаней или 3 миллиона 194 тысячи рублей по актуальному курсу.

В России Nissan Teana не продается уже несколько лет. Автомобиль был исключен из модельной линейки автопроизводителя ввиду своей низкой популярности.