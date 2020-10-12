Новый Nissan X-Trail зарегистрировали в Роспатенте

Презентация нового поколения кроссовера Nissan Rogue, известного в России под названием X-Trail, состоялась в июне этого года. Накануне в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) были опубликованы фотографии этой модели.

При этом появление в базе Роспатента изображений нового X-Trail не гарантирует, что эта модель появится в России именно в таком виде. Регистрация обусловлена желанием японцев лишить конкурентов возможности скопировать дизайн этого кроссовера.

Фото: Роспатент

Пока же у нас продолжают продавать предыдущее поколение Nissan X-Trail, который недавно пережил небольшое обновление, затронувшее только его опциональный список.

В США новую генерацию этой модели под названием Rogue выведут в реализацию в конце октября. Цены уже объявлены и окажутся такими же, что и у дореформенного кроссовера – от 25 тысяч 650 долларов (2 миллиона 54 тысячи рублей).