Новый McLaren заметили на дорогах общего пользования

Фото: McLaren

Премиальная автомобильная компания McLaren готовит к презентации новый суперкар. И совсем недавно фотошпионам удалось запечатлеть машину во время прохождения тестов.

Уже известно, что в его основе будет положена новая тележка MCLA, которая является фирменной разработкой бренда. Под капотом будет работать бензиновый битурбированный мотор типа V6, который будет сочетаться со стартер-генератором. Какие технические характеристики получит силовой агрегат, пока неясно.

Если верить источнику, презентация нового суперкара состоится уже в первые месяцы будущего года. Очевидно, что машина встанет на ступень выше популярного GT. Сам же автомобильный производитель уже неоднократно говорил о том, что возлагает на новинку огромные надежды и считает её одной из самых значимых разработок за последние несколько лет.