Новый Honda Civic Hatchback показали на первом рендере

Фото: Motor.es

Появление одиннадцатого по счету поколения хэтчбека уже не за горами. В конце сентября появились патентные изображения 5-дверки, после которых автомобиль был замечен в ходе дорожных тестов. А сегодня в Сеть выложили первый рендер, сформированный на основе этих снимков.

Судя по опубликованному изображению, новый Civic в кузове хэтчбек получит более сдержанный внешний облик по отношению к предшественнику. Спереди появится более крупная воздухозаборная решетка, а оптика станет выглядеть заметно проще, чем в 10-м поколении. Задние фонари шестиугольной формы, кажется, также канут в Лету. При этом силуэт автомобиля останется практически без изменений.

Об интерьере пока ничего неизвестно, но в салоне можно ожидать появления более лаконичной передней панели, виртуальной «приборки», а также «плавающего» сенсорного дисплея мультимедийной системы.

Техническое оснащение одиннадцатого Civic держится в секрете. Десятое поколение в зависимости от рынков комплектуют «атмосферником» 1.8 i-VTEC (141 силы), дизелем 1.6 i-DTEC (120 сил), а также наддувными бензиновыми агрегатами 1.0 (126 сил) и 1.5 (182 силы).