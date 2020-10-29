Nissan представил необычную версию Qashqai

Фото: Nissan

В списке модификаций Qashqai появилась новая версия под названием Midnight Edition.

Автомобиль отличается видоизменённой модификацией радиаторной решётки. Она получила глянцевую чёрную отделку. В таком же стиле выполнены рейлинги, корпуса зеркало, а также боковые молдинги. А вот бампера выполнены в цвете кузова. К слову, производитель предложит новую версию всего в пяти оттенках.

Кроссовер получил диски на 19 дюймов. В интерьере также присутствует «затемненее». В дверных картах и на приборной панели появились декоративные элементы из матового пластика. В салоне преобладает чёрная обивка, а селектор трансмиссии получил великолепную отделку из натуральной кожи.

Под капотом нового Qashqai работает двухлитровый мотор с мощностью в 144 лошадиные силы. Он сочетается с вариатором. Новинка будет продаваться по цене в 2 000 миллиона рублей. Первые экземпляры доберутся до дилеров в середине будущего месяца.