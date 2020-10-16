Lexus выводит с рынка Европы несколько моделей

Фото: Lexus

Сегодня стало известно о том, что с рынка Старого света исчезнут сразу три модели премиальной компании. Речь идёт о моделях CT, IS и RC.

Самые лучшие продажи в августе показал кроссовер модели UX. За месяц он разошёлся в количестве более 10 тысяч единиц. Лишь немного отстают показатели NX и RX. Проанализировав интерес аудитории, фирма решила сосредоточиться на реализации кроссоверов.

В первую очередь с рынка было решено изъять автомобили СТ. С начала года в Европе было продано всего 2 тысячи 344 экземпляра автомобилей. Также прекратятся продажи седанов IS и купе RC. Хотя, в линейке решили оставить флагманскую модель RC F.

Что касается отечественного рынка, то на нём с начала года было продано более 14 тысяч автомобилей Lexus. Самым популярным автомобилем среди россиян остаётся RX. На его долю приходится половина от всех продаж.