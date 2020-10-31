Кто круче? На фоне выхода Brabus Rocket 900 в G-Power оттюнинговали BMW M5

Фото: G-Power

Пока в «Брaбус» велись работы по тюнингу Mercedes-АМG GT 63S, трансформировавшийся в 900-сильный спорткар Rocket 900 и презентованный совсем недавно, специалисты из ателье G-Power зря времени не теряли, прокачивая в очередной раз седан BMW М5. Результат – тюнинг-кар G5M Hurricane RR с отдачей 900 сил («ноздря в ноздрю» с Brabus) с и пиковым значением момента в 1050 Нм.

В отличие от Brabus Rocket 900, прибавка в отдаче мотора базового «БМВ М5» произошла не за счет увеличения объема цилиндров, но с похожими техническими модернизациями: за счет использования более мощных турбокомпрессоров, замены шатунов и поршней в 4,4-литровом V8, оптимизации впускной и выпускной систем, использования оптимизированной схемы охлаждения и установки нового ПО управления двигателем и настройками спорткара. Также инженеры G-Power поколдовали над настройками трансмиссии и подвески G5M Hurricane RR.

Базовый движок BMW M5 Competition имеет мощность в 625 л.с. и граничный момент в 750 Нм, его скоростной лимит составляет 305 км/ч, а динамика набора сотни – 3,3 сек. G5M Hurricane RR выстреливает до 100 км/ч за 2,5 с, его максимальная скорость – 350 км/ч. Для сравнения, Brabus Rocket 900 эти показатели составляют 2,8 сек и 330 км/ч.

В плане внешнего стайлинга от G-Power у G5M Hurricane RR доработки не такие броские и не столь многочисленные, тем не менее, заметные и в меру гоночно-агрессивные. На тюнинг-кар устанавливаются увеличенные до 21 дюйма колесные диски в резине низкого профиля, карбоновый капот GР Vеnturi с воздуховодными «жабрами» для обдува «горячей» 900-сильной установки, аэродинамический обвес, не повлекший за собой изменения габаритов модели, сдвоенные углепластиковые насадки выхлопных патрубков с сопровождающим звуковым раскатом. Подвеска G5M Hurricane RR занижена на 3 см.

Интерьер G5M Hurricane RR оформляется с учетом индивидуальных пожеланий каждого конкретного заказчика. Процедура проходит таким образом: в тюнинг-ателье G-Power сначала необходимо доставить серийный BMW М5, а услуги тюнинга обойдутся в сумму не менее 110 000 евро.