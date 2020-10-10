Кроссовер Changan CS75 Plus появится в России до конца года

Китайская автомобильная марка Changan планирует расширить линейку своих кроссоверов в России. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на российский офис автопроизводителя, до конца 2020 года в продажу в РФ должен поступить кроссовер CS75 Plus, а в 2021 году – «паркетник» Uni-T.

В Китае модель CS75 Plus (на заглавном фото) представлена в двух исполнениях – гражданской и спортивной. Первая комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 178 лошадиных сил и 6-ступенчатым «автоматом», а вторая – форсированным 2-литровым агрегатом на 233 «силы» и 8-скоростной АКП. Привод – только передний. Цены начинаются от 106 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 230 тысяч рублей по текущему курсу.

Что касается кроссовера Uni-T, то он по своим габаритам сопоставим с моделью CS55. Приводит в движение автомобиль 1,5-литровый двигатель с непосредственным впрыском мощностью 180 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Этот агрегат называют самых мощным среди двигателей такого объема. В качестве трансмиссии предложена только 7-диапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Привод также только передний.