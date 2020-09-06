Видео дня: водитель Land Cruiser 80 на спор проезжает глубокий ров

Скриншот с видеоролика на странице: vk.com/id232707304

В социальной сети «Вконтакте» появился интересный видеоролик, который не оставит равнодушным ни одного фаната оффроад. На опубликованном видео 80-й «Крузак» пытается преодолеть глубокий ров между дорогой и парковкой. Судя по описанию, владелец внедорожника делает это на спор.

Поначалу кажется, что затея оказалась неудачной и Land Cruiser безнадежно застрял. Даже звучат комментарии: «наверно придется вызывать экскаватор». Но водитель внедорожника под возглас «японская техника не сдается» упорно продолжает попытки не просто выбраться из западни, но и преодолеть ров. В итоге ему это удается, несмотря на черный дым из выхлопной и пар, валящий из под капота.

На видеоролике видно, что автомобиль, попавший на видео, частично подготовлен к внедорожным упражнениям, о чем говорит шноркель, позволяющий двигателю работать под водой, а также внедорожные покрышки.