В РФ стартовали продажи Toyota Highlander

Фото: Toyota

На территории Российской Федерации запущены продажи нового автомобиля Toyota Highlander в четвёртой генерации. Новинка доступна по цене от 3 миллионов 688 тысяч рублей.

В основе кроссовера положена тележка TNGA. Под капотом будет работать атмосферный мотор с рабочим объёмом в 3.5 литра, который имеет мощность в 249 лошадиных сил. Он сочетается с автоматической коробкой передач на 8 ступеней.

Автомобиль в базовой модификации получит шикарную светодиодную оптику. Помимо этого, машина по умолчанию будет комплектоваться противотуманными фонарями, а также получит задние датчики парковки. Список ассистентов для водителя будет расширен. В салоне будет установлен тачскрин для управления системой мультимедиа с диагональю в 7 дюймов.

В самой дорогой версии автомобиль получит обивку кресел из натуральной кожи, панорамную крышу на две секции, колёсные диски на 20 дюймов, а также подогрев ветрового стекла. Будет расширен и пакет дополнительных опций.