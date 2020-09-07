ТОП-5 дешевых легковушек для плохих дорог

Фото: Lada

Как известно, российские дороги не отличаются высоким качеством, что часто заставляет автовладельцев задумываться о таких показателях, как дорожный просвет своей машины, а также возможностях её подвески.

Эксперты портала «За Рулем» отобрали пятерку самых доступных легковых автомобилей (до 700 тысяч рублей), которым ни по чем российские дороги. Оказалось, что все эти машины выпускают в России.

Открывает пятерку самый популярный в нашей стране автомобиль – Lada Granta. Цены стартуют от 470 тысяч 900 рублей. Клиренс «Гранты» – внушительные 170 мм. Кроме того, у этой модели существует версия Cross, где дорожный просвет еще больше. Можно выбрать сразу из четырех кузовов: седан, универсал, хэтчбек и лифтбек.

На второй позиции расположился Lada Largus. Стоимость стартует от 635 тысяч 900 рублей. Самый популярный универсал в России идеально подходит под отечественные дорожные условия. Даже в базовом виде его дорожный просвет равен 170 мм, а в версии Cross и вовсе составляет все 200 мм, чем не могут похвастать даже многие кроссоверы.

Третье место за собой зарезервировали сразу две модели: Renault Sandero (от 643 тысяч рублей) и Renault Logan (от 632 тысяч рублей). По данным журналистов, как и у двух первых автомобилей в этом ТОП-е, клиренс у хэтчбека составляет те же 170 мм. В кросс-версии Stepway этот показатель увеличивается до 200 мм (только с МКПП). Что касается соплатформенного седана, то он имеет чуть меньшую геометрическую проходимость из-за большого заднего свеса, но его дорожный просвет аналогичен хэтчбеку – 170 мм.

Четвертым стал флагман «АвтоВАЗа» – Lada Vesta (от 653 тысяч 900 рублей). Дорожный просвет «Весты» по подсчетам наших коллег равен 175 мм. Причем клиренс остается хорошим, несмотря на выбор как МКПП, так и вариатора. У кросс-версии просвет и вовсе составляет 200 мм.

Замыкает пятерку лучших доступных автомобилей для российских дорог Lada XRay (от 641 тысячи 900 рублей). Уже в стандартной версии дорожный просвет хэтчбека равен 185 мм, что очень неплохо. Кроме того, по геометрической проходимости XRay явно выигрывает у всей легковой линейке Lada.