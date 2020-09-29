Ржавой Toyota Camry установили «обвес» из автомобильных номеров

Фото: Reddit

Житель американского штата Индиана опубликовал в социальной сети Reddit фотографии своего проекта. На снимках представлен рэт-род, созданный на базе Toyota Camry. Но уникальности автомобилю придает не обилие ржавчины на кузове, а его необычный обвес. Вместо традиционных колесных арок были использованы номерные пластины различных штатов США. Из номерных знаков частично выполнен и спойлер.

В качестве базы для проекта выступил автомобиль Toyota Camry XV10, выпускавшийся в период с 1991 по 2006 год. Кроме отличительной черты рат-род-культуры (ржавчина на кузове) и необычных арок автомобиль получил ряд традиционных тюнинг-решений, таких как широкие колесные диски, обутые в покрышки Toyo Proxes. Кроме того, седан лишился всех стекол, кроме лобового и, частично, крыши.

Фото: Reddit

Подвергся ли доработке двигатель автомобиля, неизвестно, но можно заметить, что у ржавой Camry ликвидирована штатная выхлопная система.