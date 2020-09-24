Rolls-Royce Ghost получил удлиненную версию

Фото: Rolls-Royce

Второе поколение премиального седана Rolls-Royce Ghost получило удлиненную версию Extended. Продажи автомобиля стартуют в четвертом квартале этого года.

Колесная база растянутого Ghost увеличилась на 170 мм – до 3465 мм. Длина теперь составляет 5716 мм, ширина – 2148 мм, высота – 1571 мм. Весь прирост в размере колесной базы, что в общем-то неудивительно, достался пассажирам заднего ряда.

Автомобиль оснастили холодильником с возможностью переключения между двумя режимами: на 6 и 11 градусов. Первый вариант температуры идеален для подачи невинтажного шампанского, а второй – винтажного. В отделке седана появился дополнительный декор в виде деревянных вставок Obsidian Ayous, Dark Amber.

С точки зрения технического оснащения удлиненный Ghost повторяет обычную модель. Автомобиль укомплектован 6,75-литровым V12, выдающим 571 лошадиную силу (850 Нм).