Фото: Mercedes-F1

Действующий чемпион мира и лидер общего зачета этого сезона Формулы 1 Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Тосканы 2020 года. Британец опередил на финише своего напарника по Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку впервые в карьере замкнул Алекс Албон, выступающий за Red Bull.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал в Гран При Тосканы на трассе Муджелло на седьмой позиции.

Триумфатор Гран При Италии и партнер россиянина по команде Пьер Гасли выбыл из гонки на первом круге в результате аварии.

Формула 1. Результаты Гран При Тосканы 2020

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 59 кругов

2. Вальтери Боттас (Mercedes) +4,880

3. Алекс Албон (Red Bull) +8,064

4. Даниэль Риккиардо (Renault) +10,417

5. Серхио Перес (Racing Point) +15,650

6. Ландо Норрис (McLaren) +18,883

7. Даниил Квят (Alpha Tauri) +21,756

8. Шарль Леклер (Ferrari) +28,345

9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +29,770

10. Себастьян Феттель (Ferrari) +29,983

11. Джордж Расселл (Williams) +32,404

12. Роман Грожан (Haas) +42,036

Сошли с дистанции:

Лэнс Стролл (Racing Point)

Эстебан Окон (Renault)

Николас Латифи (Williams)

Кевин Магнуссен (Haas)

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Карлос Сайнс (McLaren)

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Пьер Гасли (Alpha Tauri)