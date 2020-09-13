Действующий чемпион мира и лидер общего зачета этого сезона Формулы 1 Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Тосканы 2020 года. Британец опередил на финише своего напарника по Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку впервые в карьере замкнул Алекс Албон, выступающий за Red Bull.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал в Гран При Тосканы на трассе Муджелло на седьмой позиции.
Триумфатор Гран При Италии и партнер россиянина по команде Пьер Гасли выбыл из гонки на первом круге в результате аварии.
Формула 1. Результаты Гран При Тосканы 2020
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 59 кругов
2. Вальтери Боттас (Mercedes) +4,880
3. Алекс Албон (Red Bull) +8,064
4. Даниэль Риккиардо (Renault) +10,417
5. Серхио Перес (Racing Point) +15,650
6. Ландо Норрис (McLaren) +18,883
7. Даниил Квят (Alpha Tauri) +21,756
8. Шарль Леклер (Ferrari) +28,345
9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +29,770
10. Себастьян Феттель (Ferrari) +29,983
11. Джордж Расселл (Williams) +32,404
12. Роман Грожан (Haas) +42,036
Сошли с дистанции:
Лэнс Стролл (Racing Point)
Эстебан Окон (Renault)
Николас Латифи (Williams)
Кевин Магнуссен (Haas)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Карлос Сайнс (McLaren)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Пьер Гасли (Alpha Tauri)
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