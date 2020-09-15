Опубликованы фото самого большого кроссовера Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фотошпионам удалось запечатлеть салон нового транспортного средства торговой марки Volkswagen. Источник уверяет, что речь идёт о самом большом кроссовере фирмы.

Уже известно, что длина самого крупного кроссовера составит 5 метров 10 сантиметров. В основе транспортного средства будет положена платформа MQB. В настоящий момент известно, что кроссовер будет работать за счёт турбированных моторов на 2 литра, а также за счёт агрегатов атмосферного типа на 2,5 литра. Их отдача пока держится в тайне.

На фотографиях хорошо видны особенности салона нового кроссовера. В частности, засветилась приборная панель цифрового типа, широкоформатный тачскрин для управления системой мультимедиа, а также выступающий блок для управления коробкой передач.

На рынке модель должна появиться уже через несколько месяцев. Доедет ли новый кроссовер до РФ, пока неясно.