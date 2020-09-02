Обновленный Hyundai ix35 вышел в продажу

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Hyundai приступил к продажам на китайском авторынке обновленной версии кроссовера ix35. Автомобиль 2021 модельного года уже доступен во всех дилерских центрах корейской марки в «Поднебесной».

Напомним, данная модель построена на платформе одноименного кроссовера, продававшегося в России в период с 2010 по 2015 год. С рестайлингом ix35, который теперь доступен только в КНР, получил слегка модернизированную форму бамперов, обновленную оптику и расширенный опциональный список. Цены на автомобиль остались без изменений.

Длина ix35 составляет 4435 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1715 мм. Размер колесной базы равен 2640 мм. Кроссовер комплектуется 2-литровым «атмосферником» на 163 лошадиные силы или 1,4-литровым турбомотором на 140 «сил». В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая «механика» или классический гидротрансформатор. Наддувный двигатель работает исключительно в связке с 7-диапазонным «роботом». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

В арсенале реформенного Hyundai ix35 теперь значится усовершенствованная система круиз-контроля и доработанная система автоматического экстренного торможения.

Стоимость обновленного i35 в Китае стартует от 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 300 тысяч рублей. «Топовую» комплектацию кроссовера продают за 161 тысячу 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 700 тысяч рублей по текущему курсу.