Новый Subaru WRX сфотографировали во время тестов

Фото: Subaru

До официального дебюта нового поколения спортивного седана Subaru WRX осталось полгода-год. Японцы постепенно готовятся к этому событию, проводя доводочные испытания автомобиля.

Накануне в Сеть оказались слиты очередные шпионские фотографии прототипа Subaru WRX, заснятого во время тестовых испытаний в США.

Несмотря на плотный камуфляж на снимках можно отметить, что новый WRX получит широкие крылья, большой воздухозаборник на капоте, а также задний диффузор и два двуствольных патрубка выхлопа. В целом же экстерьер новой генерации седана узнаваемым.

Ожидается, что под капот «заряженной» четырехдверки Subaru установят 2,4-литровый бензиновый турбомотор на 260 лошадиных сил. Аналогичным двигателем комплектуется кроссовер Subaru Ascent. Разумеется, все версии WRX получат полный привод с системой векторизации тяги, а также механическую трансмиссию или бесступенчатый вариатор.

Презентация нового поколения Subaru WRX должна состояться в 2021 году.