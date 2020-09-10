Новый Nissan X-Trail показали на рендере

Фото: “BestCarWeb”

Компания Nissan планирует масштабное обновление всего своего модельного ряда, которое должной произойти в 2021 году. Одной из новых моделей станет следующая генерация кроссовера X-Trail. Дебют этой модели, известной на североамериканском авторынке под названием Rogue, состоится в октябре 2021 года, пишут журналисты японского издания «BestCarWeb».

Четвертое поколение Rogue/X-Trail сможет похвастаться привлекательным дизайном, более вместительным салоном, а также широким набором электронных «фишек», которые стали доступны благодаря сотрудничеству Nissan с Mitsubishi.

Судя по рендеру, кроссовер получит новомодную 2-уровневую оптику с зауженными верхними ДХО, визуальной объединенными с решеткой радиатора V-Motion. Корма должна сохранить привычные черты, схожие с актуальной моделью.

В интерьере появится Nissan X-Trail обзаведется внушительным планшетоподобным сенсорным экраном мультимедийной системы, цифровой приборной панелью и компактным джойстиком коробки передач, которые затем появятся в новом Mitsubishi Outlander.

Моторная линейка нового X-Trail пока не объявлена, но ожидается, что автомобиль получит в дополнение к базовому 2-литровому мотору гибридную трансмиссию e-Power. Через несколько лет такой же тандем должна составить гибридная система, работающая в связке с турбомотором на 1,5-литра.

Напомним, ранее Daily-Motor.Ru уже сообщал о том, что в России X-Trail обновили чуть больше недели назад. Автомобиль получил новый вариант отделки салона, расширенный список опций и усовер­шенство­ванную мульти­медийную систему. Цены на него стартуют от 1 миллиона 749 тысяч рублей.