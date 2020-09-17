Новая Skoda Octavia. Названы российские цены

Фото: Skoda

Skoda объявила о старте приема заказов в России на новое, четвертое по счету поколение модели Octavia. Как стало известно Daily-Motor.ru, лифтбэк предложен российским покупателям в трех комплектациях: Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Цены стартуют с отметки в 1 миллион 338 тысяч рублей. За максимальный вариант исполнения Octavia придется выложить минимум 1 миллион 700 тысяч рублей.

В России новую Skoda Octavia будут продавать с тремя вариантами двигателей. В базовой комплектации под капот автомобиля установят 1,6-литровый бензиновый агрегат на 110 лошадиных сил, связку которому составит 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Но первой на рынке появится более дорогая версия с 1,4-литровым агрегатом TSI на 150 «сил», 6-ступенчатой МКПП или 8-скоростной АКПП.

В «топовом» варианте российской Octavia положен 2-литровый турбомотор, выдающий 190 лошадиных сил, и безальтернативный 7-диапазонный преселективный «робот» DSG.

Напомним, стоимость третьего поколения Skoda Octavia, сборка которого еще ведется на мощностях завода в Нижнем Новгороде, начиналась от 1 миллиона 140 тысяч рублей, что на 198 тысяч рублей дешевле, чем базовая комплектация новой, четвертой генерации.