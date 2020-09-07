Названы цены на новый Lada Largus Cross Quest

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж в России новой версии Lada Largus Cross с приставкой Quest, огласив официальные цены на универсал. Судя по прайсу, данная модификация станет самой дорогой в семейства Largus.

За версию с 5-местным салоном просят 841 тысячу 900 рублей, а за 7-местное исполнение – 864 тысячи 900 рублей. Таким образом, модификация Quest оказалась дороже обычного Largus Cross на 46 тысяч рублей.

Фото: Lada

Напомним, новая спецверсия Lada Largus Cross внешне отличается от обычного корпусами наружных зеркал, выкрашенными в черный глянец, шильдиками с названием серии, а также оригинальными колесными дисками с алмазной огранкой. Автомобиль получил дополнительную шумоизоляцию, новые передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, подогревом и комбинированной отделкой из ткани с эко-кожей.

Приводит в движение Lada Largus Cross Quest стандартный для этой модели двигатель – 1,6-литровый «атмосферник» на 106 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой МКПП и передним приводом.