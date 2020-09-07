Названы цены на новый Lada Largus Cross Quest

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж в России новой версии Lada Largus Cross с приставкой Quest, огласив официальные цены на универсал. Судя по прайсу, данная модификация станет самой дорогой в семейства Largus.
За версию с 5-местным салоном просят 841 тысячу 900 рублей, а за 7-местное исполнение – 864 тысячи 900 рублей. Таким образом, модификация Quest оказалась дороже обычного Largus Cross на 46 тысяч рублей.
Напомним, новая спецверсия Lada Largus Cross внешне отличается от обычного корпусами наружных зеркал, выкрашенными в черный глянец, шильдиками с названием серии, а также оригинальными колесными дисками с алмазной огранкой. Автомобиль получил дополнительную шумоизоляцию, новые передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, подогревом и комбинированной отделкой из ткани с эко-кожей.
Приводит в движение Lada Largus Cross Quest стандартный для этой модели двигатель – 1,6-литровый «атмосферник» на 106 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой МКПП и передним приводом.
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