Lucid тестирует электрический седан мощностью 1200 л.с.

Фото: Lucid Air

Американская марка Lucid Motors представила серийный электрокар Lucid Air, известный как «убийца Теслы». Электрический седан выйдет в продажу весной 2021 года, а пока машину все чаще замечают во время прохождения тестовых испытаний.

Новый Lucid Air отличается рекордным запасом хода в 832 километра, а также гигантским 34-дюймовым дисплеем, расположенным в салоне.

Электрокар спроектирован на фирменной платформе LEAP. Длина составляет 4975 мм, а размер колесной базы равен 2960 мм, что значительно превышает габариты его конкурента Tesla Model S.

Уникальной особенностью новинки является панорамное лобовое стекло, доходящее практически до середины крыши. Электромобиль оборудован двумя багажниками. Объем переднего равен 202 литрам, а заднего – 456 литрам.

Первой в продажу поступит «топовая» версия седана (Grand Touring), цены на которую стартуют с отметки в 139 тысяч долларов. Электрическая 4-дверка получит силовой агрегат на 1200 лошадиных сил и батарею емкостью 113 кВт/ч, заряда которой будет достаточно для преодоления 832 километров «автономного» пути. С места до первой «сотни» такой электрикам будет разгоняться всего за 3 секунды.