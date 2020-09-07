Кроссовер Kia Sonet за 700 тыс рублей встал на конвейер

Фото: Kia

Южнокорейская Kia приступила к массовой сборке нового бюджетного кроссовера Kia Sonet. Первые автомобили накануне сошли с конвейера завода в городе Анантапур (Индия). Начало продаж кроссовера запланировано на 18 сентября.

Напомним, кроссовер Kia Sonet спроектирован на той же платформе, что и самый бюджетный «паркетник» Hyundai – модель Venue.

«Сонет» получил четыре варианта двигателей. В качестве бензиновых предложены 1,2- и 1-литровые агрегаты G и T-GDI, выдающие 83 и 120 лошадиных силах (115 и 172 Нм соответственно), а дизельных – 1,5-литровые CRDi на 100 и 115 лошадиных сил (240 и 250 Нм соответственно). Трансмиссии: 5-ступенчатая «механика» (только атмосферник) и 6-скоростная «умная» МКП без педали сцепления iMT, а также 7-диапазонный «робот» DCT. «Дизелям» положены 6-скоростная МКП и 6-ступенчатый «автомат» соответственно.

Официальный прайс еще не объявлен, но ожидается, что он будет стартовать с отметки в 700 тысяч рублей при пересчете с индийской рупии на российскую валюту по текущему курсу. Продавать новый Kia Sonet планируют не только в Индии, но и в других странах мира.