Кросс-купе Subaru Adrenalin появится в декабре 2021 года

Фото: “BestcarWeb”

На автомобильной выставке в Женеве в марте 2019 года состоялась презентация нового концепт-кара компании Subaru под названием Visible Adrenaline Concept. Компактный купе-кроссовер привлек своим интересным дизайном немалое внимание публики. Тогда о запуске концепта в серию речи не шло, но накануне японский портал «BestCarWeb» опубликовал информацию о грядущей презентации серийной версии Adrenalin, которая, по данным издания, состоится в декабре 2021 года.

Напомним, прототип этой модели имел весьма рельефный дизайн с отчетливым налетом брутальности. По габаритам концепт-кар был сопоставим с актуальной моделью XV.

По данным японцев, в моторную линейку нового Subaru Adrenalin войдут двигатели двух типов: 2-литровый 4-цилиндровый «оппозитник» и мягкий гибрид e-Boxer на базе этого же мотора.