Ford продемонстрировал F-150

Фото: Ford

Американский производитель опубликовал первый тизер для своего электрического пикапа. К сожалению, изображение больше скрывает, нежели демонстрирует. Однако некоторые выводы всё-таки удалось сделать.

Так, экологическая модификация получит заглушку вместо радиаторной решётки, дневные ходовые огни в виде диодной полосы. В остальном электрический пикап во многом перекликается с традиционным пикапом 2021 модельно года, который работает за счёт традиционного двигателя внутреннего сгорания. В частности, сходятся модификации крыльев и зеркал заднего вида.

Под потом электроверсии будет располагаться небольшой багажник для хранения вещей. Подробностей о силовых характеристиках машины в настоящий момент нет. Ходят слухи, что машина получит два электрических мотора с мощностью в 450 лошадиных сил. Для улучшения равновесия транспортного средства аккумуляторы будут интегрированы в раму.