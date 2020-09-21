Audi способствует росту рынка электрокаров в РФ

Фото: Audi

В последний летний месяц рынок электрифицированных транспортных средств в РФ показал огромный рост в 62 процента. Эксперты утверждают, что «подстегнуло» интерес россиян к этому сегменту ТС новое предложение от немецкого производителя.

В частности, электрокроссовер e-tron заинтересовал потенциальных покупателей, и на продажи этой модели пришлось около 35 процентов от общего числа электрокаров. В общей сложности с начала текущего года россияне купили 81 экологический транспорт. Стабильный рост спроса на электрокары наблюдается уже второй месяц подряд.

Напомним, что Audi e-tron продаётся на отечественном рынке в единственной версии. Она предполагает установку электрических моторов, которые в общей сложности имеют мощность в 408 лошадиных сил. За автономность движения отвечает аккумулятор на 95 кВт в час. Полностью заряженной батареи хватит на преодоление 436 километров пути. Стоимость электрокара в России стартует от 5 миллионов 768 тысяч рублей.